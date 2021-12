Binnenland

Storing bij online maken test- of prikafspraak GGD voorbij

Een storing die het zaterdag urenlang onmogelijk maakte online een afspraak te maken voor testen of vaccineren bij de GGD, is opgelost. Door de storing was het ook niet mogelijk om online een uitslag in te zien. Kort na 15.30 uur maakte de GGD bekend dat de storing voorbij was.