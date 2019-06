Johannes Hoekstra van slagerij De Schrans in Leeuwarden met een stapel guldenbiljetten. Ⓒ Kappers Media

Slagerij De Schrans in Leeuwarden is afgelopen weekend overladen met guldens. De winkel bestond 25 jaar en daarom konden klanten nog één keer vlees kopen met een geeltje, een zonnebloem of een snip.