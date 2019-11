Pestende Deloitte-partner vecht ontslag aan

De in Zwitserland gevestigde partner werd door Deloitte ontslagen nadat het accountantskantoor eind vorig jaar een onderzoek naar zijn gedrag had uitgevoerd naar aanleiding van klachten van een klokkenluider.

Het accountantskantoor stelde na onderzoek vast dat zijn pesterijen en manipulatief gedrag leidde tot een giftige werkomgeving. Dat resulteerde in het feit dat een medewerker als gevolg van stress in het ziekenhuis opgenomen moest worden.

Volgens de Financial Times pestte de accountant niet alleen zijn medewerkers, maar bracht hij bijvoorbeeld ook kosten voor een trip naar de Grand Prix van Singapore in rekening bij een klant. Daarnaast declareerde hij jarenlang privé-uitgaven voor onder andere z’n sportclub, treinkaartjes en een iPad.

De partner daagt Deloitte nu voor de Britse rechter in het High Court in Londen, aangezien hij niet in staat gesteld is om tegen de beslissing in beroep te gaan.