Eeuweling Jumbo op koers naar recordomzet van €10 miljard

Jumbo behaalde in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van €5,36 miljard. Ook de onlineverkopen zijn in de eerste zes maanden van dit jaar gegroeid. De stijging bedraagt ruim 50% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Jumbo constateert dat de winkels en het onlinekanaal steeds meer een versterkend effect op elkaar hebben.

Dat komt mede door aanhoudende investeringen in e-fulfilmentcenters en bezorghubs. Van die hubs in of nabij de grote steden telt Jumbo er inmiddels twaalf. Voor het einde van het jaar worden nog vier nieuwe hubs geopend.

La Place

Met de restaurants van La Place gaat het wel minder. De keten is afgelopen halfjaar door de coronamaatregelen slechts zeer beperkt open geweest. Als gevolg daarvan is de omzet teruggevallen naar €13 miljoen. De periode van noodgedwongen sluiting is aangegrepen om de koers aan te scherpen en het bedrijf gereed te maken voor verdere groei.

Daarvoor is een strategische samenwerking gesloten met horecaspecialist Vermaat Groep, die de exploitatie van 44 La Place-restaurants heeft overgenomen. Samen met Jumbo gaat Vermaat het restaurantconcept verder ontwikkelen. Jumbo blijft eigenaar van het La Place-merk, zes eigen restaurants en vier stationslocaties. Ook blijft Jumbo verantwoordelijk voor de internationale franchiserelaties. Afgelopen maanden zijn vestigingen geopend of heropend in Kopenhagen en Leiderdorp.

Uitbreiden

Jumbo wil verder La Place Express uitbreiden. Dat zijn restaurants op kleinere stedelijke locaties met veel passantenstromen, zoals drukke winkelgebieden en verkeersknooppunten. Zo zijn onlangs La Place Express vestigingen geopend op het centraal station van Utrecht en aan de Rotterdamse Coolsingel. Van Eerd: „Het is onze ambitie om komende jaren honderden nieuwe La Place locaties te openen in binnen- en buitenland, waaronder een fors aantal La Place Express vestigingen.”

Jumbo benadrukt dat veranderingen in de markt als gevolg van de coronapandemie versnellen. De verkopen via online hebben een enorme vlucht genomen en er is sprake van een groot aantal nieuwe, veelal internationale toetreders in de markt voor flitsbezorging.

„Volledige focus op de klant is nu belangrijker dan ooit. Er is volop dynamiek in de markt, met nieuwe concurrenten en toenemende prijsdruk vanwege schaarste aan grondstoffen. Daarom moet je kritisch naar je businessmodel blijven kijken en indien nodig aanpassingen doorvoeren”, aldus Van Eerd.