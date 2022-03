ACM: Warmtetarieven zijn niet onnodig verhoogd

De maximale prijs die warmte-aanbieders mogen vragen, is namelijk gekoppeld aan de gasprijs. Voor een warmtenet wordt restwarmte gebruikt, bijvoorbeeld van vuilverbranding, maar ook wel gas. De gasprijs ging in de afgelopen maanden door het dak. Huishoudens die op een warmtenet zijn aangesloten, en niet kunnen overstappen, zijn dus automatisch flink meer gaan betalen.

De koppeling tussen de gasprijs en de maximale warmtetarieven is consumentenorganisaties én verantwoordelijk minister Rob Jetten sindsdien een doorn in het oog. Jetten kijkt of hij dit kan laten aanpassen.

De ACM concludeert nu dat warmteleveranciers niet de volledige maximaal toegestane prijsverhoging aan hun klanten hebben doorberekend, maar hier 18% onder zijn gebleven. Van misbruik is dus geen sprake, schrijft de autoriteit. Bij de vijf grootste aanbieders zijn de totale kosten met gemiddeld 41% gestegen.

Warmtenet op aardgas

Vier warmteleveranciers hebben wel de maximale prijsverhoging doorberekend. Hun warmtenetten draaien dan ook volledig op aardgas. De leveranciers berekenen wel een lager tarief voor bewoners die zijn aangesloten op een net dat ook andere bronnen gebruikt.

„Bij het vaststellen van de maximumtarieven in december vorig jaar hebben we warmteleveranciers er op aangesproken hun tarieven alleen te verhogen als dit nodig is om gestegen kosten te dekken. Leveranciers hebben hun tarieven vanwege de hoge energieprijzen fors verhoogd, maar van misbruik door hogere winsten te behalen lijkt nu geen sprake. We blijven de leveranciers wel scherp in de gaten houden”, zegt bestuurslid Manon Leijten.