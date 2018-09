Nederlander nieuwe topman Zwitserse beurs

Dijsselhof wordt per 1 januari de opvolger van Urs Rüegsegger die in mei zijn vertrek aankondigde.

Dijsselhof was eerder als operationeel directeur werkzaam bij beursuitbater Euronext. Ook stond hij enige tijd op interim-basis aan het roer van het bedrijf, dat onder meer de beurs in Amsterdam uitbaat. Eerder was hij in dienst bij onder meer ABN AMRO, Royal Bank of Scotland en ANZ Australië & New Zealand Banking Group.

Dijsselhof kondigde in mei aan te zullen vertrekken bij Euronext. Daarbij werd destijds geen reden gegeven.