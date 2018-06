’Scheepsbouwers verkopen jachten anoniem’

Dat melden Trouw en Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van de Paradise Papers.

In de gelekte documenten van juridisch adviseur Appleby en trustkantoor Estera staan ten minst twee voorbeelden waarbij de koper van een in Nederlands gebouwd jacht is afgeschermd. In één voorbeeld was het geld volgens de Amerikaanse justitie verkregen door corruptie.

Een door scheepsbouwer Heesen Yachts gemaakt schip werd via de Britse Maagdeneilanden verkocht aan het bedrijf Speedwave 65 en vervolgens doorverkocht aan Earnshaw Associates van de Nigeriaanse oliemagnaat Kola Aluko. De scheepsbouwer laat in het FD weten dat het bedrijf nooit iets te maken heeft gehad met de verkoop van het schip aan Earnshaw Associates.

Het Kadaster, dat naast huizenbezit ook eigendom van schepen vastlegt, zegt in Trouw dat registratie van luxe jachten verplicht moet worden om het risico te verkleinen dat de schepen worden aangeschaft om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Een buitenlands bedrijf moet zich bij inschrijving in het Kadaster identificeren met een uittreksel van het handelsregister uit het vestigingsland. ,,Helaas behoort een ubo-check, waarmee de uiteindelijk gerechtigde van een schip wordt achterhaald, nog niet tot de huidige mogelijkheden", laat een woordvoerder weten.