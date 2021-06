Rijkste mens Jeff Bezos stapt weer over drempel van $200 miljard

Bezos is volgens de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg goed voor $201 miljard. Daarmee heeft de rijkste mens wereldwijd zijn koppositie verstevigd. Vorig jaar was zijn rijkdom nog groter met een bedrag van meer dan $210 miljard.

Geen windeieren

De zeer goede gang van zaken bij het aandeel Amazon aangezwengeld door de grote animo bij consumenten om online producten te kopen als gevolg van de coronacrisis heeft Bezos geen windeieren gelegd. Deze week staat de online Amerikaanse retailreus in de schijnwerpers met het online koopjesfeest Amazon Prime. De Duitse vakbond Verdi heeft medewerkers van de webwinkel opgeroepen om in deze periode in staking te gaan voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Het is nog onduidelijk of de staking gevolgen kan hebben voor de bezorging van Amazon-artikelen in Nederland.

Naast zijn activiteiten bij Amazon is Bezos ook betrokken bij zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Na zijn terugtreding is hij van plan om daar nog meer aandacht te geven. Volgende maand zal hij meegaan met de eerste bemande ruimtevlucht die zijn bedrijf uitvoert.

Bernard Arnault, de hoogste baas bij het luxe conglomeraat LVMH, volgt Bezos op ruime afstand met een vermogen van $174 miljard. Tesla-topman Elon Musk heeft de derde plaats in handen. Zijn rijkdom bedraagt $172 miljard.