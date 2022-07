Waarom is ons land een proeftuin voor gin?

De volgende dag vloog de Schotse Nederlander overigens ook naar het Verenigd Koninkrijk om mee te hockeyen in het Schotse nationale team.

Studie

Graeme Scott en de Canadees Alexander Bhullar kennen elkaar van hun studie in Amsterdam en beschouwen de hoofdstad inmiddels als hun thuis. „Amsterdam is een klein dorp met een metropool karakter”, vindt Graeme. „Het is minder chaotisch dan Londen maar minstens even bruisend.”

Sterrenstylist Bastiaan van Schaik (l.), schrijver Elia Field, en danser Alejandro Zwartendijk van het Nationaal Ballet.

In de kroeg ontstond het idee om zelf een gin te gaan ontwikkelen. De mixdrank is zeer populair, vooral bij de jeugd. „Maar er is markt voor een natuurzuivere gin”, zei de ondernemer met een Nederlandse moeder, die zijn uitvinding heeft genoemd naar een familiespreuk, afgekort A.M.O. „Wij maken gebruik van zes kruiden, zonder geur-, kleur- en smaakstoffen.” Ons land ziet hij als een ideale proeftuin. „Nederlanders zijn kritisch en waarderen kwaliteit”, sprak hij in marketingtaal.

Doeken

Tussen de excentrieke doeken in de galerie van kunstenaar Bram Reijnders, die zelf in San Francisco was, liep ’tout’ vloggend en bloggend Nederland rond, van etiquettekoningin Anne-Marie van Leggelo tot sterrenstylist Bastiaan van Schaik.

Horeca- en modebazin Jessica Wohrmann (l.), Andaz-salesdirectrice Nienke Badia en kunstadviseuse Suus Farkas.

Modellen waren er ook, onder anderen van het bureau van mode-onderneemster Jessica Wohrmann, telg van de Van der Valk-dynastie en eigenares van het gelijknamige hotel in Breda, die toch nog tijd over heeft om bergen te beklimmen. „Ik heb de Kilimanjaro al bedwongen. Binnenkort is de Mount Everest aan de beurt”, vertelde de jonge vrouw met een cocktail in de hand. Lachend: „Daar doe ik de hele avond mee want ik moet nog rijden”

Kennis

Mr. Cocktail Albert van Beeck Calkoen , organisator van Gin Festival Amsterdam, amuseerde Annemarie van Leggelo en galeriemanager Suus Farkas met zijn kennis over gin. „Ik ga het hier vaker open stellen voor evenementen”, lachte de laatste.