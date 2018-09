Kritische belegger maakt factorbeleggen populair

Lees het hele artikel op Inventors.

Sommige artikelen over factorbeleggen wekken de suggestie dat de strategie een nieuwe doorbraak vormt op beleggingsgebied. De inzichten rond factorbeleggen zijn echter al vele decennia oud. Sinds de jaren dertig maken beleggers gebruik van het inzicht dat bepaalde karakteristieken – factoren – het risico en rendement van een belegging bepalen. Inmiddels is ook wetenschappelijk onderbouwd dat de kwaliteit van de onderliggende onderneming, de waardering, de grootte (marktkapitalisatie), de volatiliteit (beweeglijkheid) en de koerstrend (momentum) van grote invloed zijn op de prestaties van een beleggingsportefeuille. Bovendien voorspellen de factoren hoe de portefeuille zich gedraagt onder specifieke marktomstandigheden. Interessante informatie voor beleggers. Toch bleef factorbeleggen bij velen van hen onder de radar. Tot nu toe.

Geen negatieve verrassingen

De huidige interesse voor factorbeleggen volgt uit de veranderde wensen van beleggers. Zeker voor professionele beleggers draait alles om stabiel portefeuillebeheer, waarbij naast rendement ook risico van belang is. Factoren vergemakkelijken dit proces, weet Andrew Ang, hoofd Factor Investing van BlackRock. “Ze helpen beleggers de portefeuillesamenstelling te vinden die het beste aansluit bij beleggingsdoelstellingen. Hierdoor verbetert de verhouding tussen potentieel risico en rendement. Daarnaast laat het rendement van portefeuilles minder negatieve verrassingen zien.” Voor die laatste zijn beleggers na de financiële crisis op hun hoede. Toen bleek dat verschillende beleggingscategorieën veel meer gecorreleerd waren dan verwacht. Bovendien lukte het veel actieve beheerders niet zich moeilijk aan de daling op de aandelenmarkten te onttrekken. Als gevolg daarvan eisen beleggers meer inzicht in de achterliggende factoren die risico en rendement beïnvloeden. Daar helpen factoren bij. De wetenschappelijke onderbouwing van factorbeleggen is daarbij voor kritische beleggers een belangrijke pré.

