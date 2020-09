Coca-Cola stapt in markt van alcoholische drankjes

Onder de naam Topo Chico Hard Seltzer zal in de eerste helft van volgend jaar het drankje met vier verschillende smaken te krijgen zijn. In Amerika is vooral bij millenials de populariteit in dit segment zeer groot.

Molson Coors benadrukt dat de nieuwe stap met Coca-Cola past in de ambitie om te groeien buiten de traditionele biermarkt. Het bedrijf gaat de marketing en de distributie van Topo Chico Hard Seltzer verzorgen.

Eerder deze maand liet Heineken ook al weten om een nieuwe weg in te slaan met de stap in deze markt. Het concern brengt eveneens een hard seltzer op de markt, een laag alcoholisch drankje (4-5%) van mineraalwater met een fruitsmaak.