Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Mag moeder de erfenis aan liefste kind schenken?

Door Ernst Loendersloot Kopieer naar clipboard

Maastricht - Had de zoon uitsluitend oog voor de belangen van zijn zieke moeder, of was hij uit op eigen financieel gewin? Het oordeel van de Rechtbank Gelderland liet niets te raden over.