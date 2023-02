Thee- en zadenhandelaar Acomo boekt recordwinst

De markt rekende voor heel het jaar op een omzet van €1,35 miljard, bij een nettowinst van €56 miljoen. Onder de streep bleef er nu €54,9 miljoen over, tegen vorig jaar €54 miljoen.

Ceo Kathy Fortmann spreekt van ’recordresultaten’. Het dividend gaat met €0,80 per aandeel omhoog tot €1,25 over heel 2021. Dat is eveneens een record.

Het Rotterdamse handelshuis, voorheen Amsterdam Commodities, meldde dinsdag voorbeurs een verhoging van de winst per aandeel van 3% tot €2,07 en heeft zijn schuld teruggebracht van een ratio van 3,2 naar 2,7.

Het smallcap-aandeel steeg dinsdag bij opening 5%.

Acomo heeft ook de bestaande doorlopende kredietfaciliteit verhoogd van €345 miljoen naar €420 miljoen. De termijn is verlengd tot 2027. Het bedrijf komt niet met een vooruitzicht voor 2023.

Acomo probeert onder de nieuwe ceo Fortmann, afkomstig van voedingsmiddelenreus Cargill, verder te profiteren van consumenten die een gezonde levensstijl nastreven. Onder deze chemisch ingenieur kwam de omzet in 2021 voor het eerst in zijn bestaan boven €1 miljard omzet (€1,25 miljard), na 71% groei op jaarbasis.

Noten goedkoper

Acomo is de houdstermaatschappij van de Nederlandse groep bedrijven die theesoorten en meer dan zeshonderd ingrediënten leveren aan de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in ruim honderd landen. Zijn bewerkte producten komen weer terecht bij de voedselproducenten, groothandelsbedrijven tot scholen, supermarkten, restaurants en cateraars.

Het beursgenoteerde Acomo, waarvan de werkmaatschappijen onder eigen naam en voor eigen rekening handelen, heeft wortels die teruggaan tot 1819, en verkreeg naam als de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. Wederom zijn de specerijen en noten het meest winstgevende segment van Acomo na een 5% toename. De verkoop van eetbare zaden ging met 20% op jaarbasis omhoog.

Het meldt dinsdag goed nieuws voor uiteindelijk de consumenten: specerijen zoals peper, knoflook, en gember daalden volgens Fortmann ’significant’ in prijs, ook de prijzen van de meest verhandelde noten, zoals cashews, amandelen, macadamia's, pecannoten, hazelnoten en walnoten eveneens stevig. En ontbijtingrediënt kokos zakte 20% ten opzichte van het vorige jaar.

Thee winstmaker

In thee boekte de Royal Van Rees Group binnen Acomo 10% meer operationele winst ten opzichte van 2021.

Beleggers keken bij het smallcapfonds vergeefs uit naar meer duidelijkheid over een begin februari verworpen schadeclaim van €55 miljoen na een opgezegd leveringscontract.

Bij Acomo, dat een marktwaarde kent van €595 miljoen, halveerde de grotere aandeelhouder Mawer Investment Management vorige week zijn belang tot 2,8%.

Het aandeel noteert dit jaar ruim 9% winst. Over een jaar staat de koers 18% in het rood.

