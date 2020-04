Ⓒ Hollandse Hoogte / Buitenlandse bureaus

De afgelopen weken heb ik het veel gehad over risico’s. Nu gaat het een keer over kansen. Zoals ik vaker heb betoogd, kijk ik daarvoor eerst naar de kredietmarkten. En wat ik zie gebeuren maakt me blij. De koopjesjagers zijn terug.