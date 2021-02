Adyen en Takeaway smaakmakers op beurs

De AEX staat om kwart over twaalf 0,7% hoger op 661,7 punten. De AMX stijgt 0,4% naar 999,3 punten.

Elders in Europa is het beeld gemengd. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX winnen 0,2% respectievelijk 0,5%. De Franse CAC 40 zakt 0,1%.

De Europese Commissie heeft de groeiramingen voor dit jaar naar buiten gebracht en daarin bungelt Nederland onderaan.

In Azië namen beleggers weinig risico omdat veel financiële markten in de regio dicht zijn vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. De Hang Seng-index in Hongkong eindigde de halve handelsdag met een winst van 0,5%. Vrijdag is de markt in Hongkong de hele dag dicht.

Beurzen in New York staan voor een licht hogere opening volgens de laatste futures, tot zo’n 0,4%.

’Corruptie Tencent’

Het Chinese internetconcern Tencent verloor 0,5%. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wordt een leidinggevende van Tencent vastgehouden door de Chinese autoriteiten vanwege een onderzoek naar een spraakmakende corruptiezaak rond een voormalig hooggeplaatste Chinese wetshandhaver.

In New York boekte de Dow Jones-index 0,2% winst. De Nasdaq- en S&P 500-index verloren licht. Het aandeel Twitter won ruim 13%. Tesla zakte 5%, terwijl Apple en Amazon tot 0,6% kwijtraakten.

Woensdag volgden veel winstnemingen. „De koersen zijn behoorlijk opgelopen, maar niet extreem als ze worden afgezet tegen het verwachte winstherstel”, zo rekende Optimix donderdag voor. De fondsbeheerders verwachten een substantiële groei van de wereldeconomie in tweede helft van dit jaar.

Adyen weer aan kop

In de AEX leidt Adyen met 5% winst, na bijna 9% stijging woensdag toen de betalingsverwerker met meevallende resultaten naar buiten trad.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is na enkele zwakke dagen 3,4% in herstel. De toeleverancier aan de chipsector ASMI wint 3,2%.

Verzekeraar Aegon volgt met 2,6% winst. Topman Lard Friese heeft de markt wederom „op alle terreinen” verrast met goede prestaties, concludeert JPMorgan.

Relx krijgt 1,4% koerswinst op zijn kwartaalresultaten. De beurzendivisie presteerde afgelopen kwartaal zoals verwacht slecht, andere onderdelen van de data-analist bieden tegenwicht. JPMorgan noemt het bedrijfsresultaat beter dan verwacht.

Unibail-Rodamco-Westfield verliest 11%. Het winkelvastgoedfonds liet woensdag nabeurs bij de presentatie van zijn jaarcijfers weten ook in de komende twee jaar geen dividend te zullen uitkeren.

Galapagos daalt nog eens 4,8%, na de min van bijna 19% op woensdag toen het biotechbedrijf aankondigde de ontwikkeling van zijn medicijn tegen longziekte stop te zetten. Degroof Petercam heeft het koersdoel verlaagd van €90,00 naar €73,00 bij een ongewijzigd ’houden’-advies.

Shell (-1,8%) meldt versneld de CO2-uitstoot te reduceren. De bedrijfstop schetst vandaag de contouren van het nieuwe bedrijf.

Staalreus ArcelorMittal (-0,5%) meldde de langverwachte bestuurswisseling, topman Lakshmi Mittal wordt vervangen door zijn zoon Aditya, de huidige cfo. Het concern meldde een verbetering van de winst, bij minder omzet, resultaat dat voor ING en JPMorgan goed was. Ook de verwachting voor 2021 verrast, aldus de analist. Lakshmi Mittal zei een toenemende vraag naar staal te zien, met 5% toename op jaarbasis, een signaal van economische groei.

In de Midkap leidt chiptoeleverancier Besi met 4,7% koerswinst.

Fagron verliest 3,5%. De toeleverancier aan apotheken bood over afgelopen kwartaal iets minder winst en omzet dan waarop de markt had gerekend.

SBM Offshore reageert met 2,5% verlies op zijn kwartaalresultaten. Toch waren die voor Degroof Petercam in lijn met verwachting, hoewel het vooruitzicht wat voorzichtig was. De zakenbank prijst het dividend.

Investeringsfonds HAL plust op de lokale markt 7,8%, op de melding gereed te zijn om webwinkel Cool Blue naar de beurs in Amsterdam te brengen. De notering is afhankelijk van het beursklimaat maar zou volgend jaar kunnen plaatsvinden, aldus HAL.

De Rabobank-certificaat daalt 1,2% in reactie op de kwartaalcijfers en het besluit vijfduizend arbeidsplaatsen te schrappen.

Beursbedrijf Euronext staat 0,7% lager, op zijn kwartaalpublicatie. ING (’houden’) spreekt van een prima prestatie.