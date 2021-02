AEX op hoogste slotstand in twintig jaar

De AEX is 1,1% hoger gesloten op 664,3 punten. Daarmee werd de recente top van 663,9 punten doorbroken en is de beursgraadmeter op het hoogste niveau sinds eind 2000 beland. Gecorrigeerd voor de uitgekeerde dividenden staat de AEx overigens veel hoger dan destijds.

De AMX steeg 0,7% naar 1002,8 punten, wat een aanscherping van het record betekent.

De meeste overige Europa wonnen ook terrein. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX klommen respectievelijk 0,1% en 0,7%. De Franse CAC 40 bleef achter en zakte 0,1%.

De Europese Commissie heeft de groeiramingen voor dit jaar naar buiten gebracht en daarin bungelt Nederland onderaan.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index op plussen van respectievelijk 0,1% en 0,5%.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) schrijft de aanhoudende opmars van de aandelenmarkten allereerst toe aan het feit dat het positieve nieuws overheerst. „Zowel de bedrijfscijfers als de economische cijfers vallen per saldo mee. Bovendien zijn er gunstige berichten over de coronavaccins en lijkt een grootschalig fiscaal stimuleringspakket in de VS aanstaande.”

De afnemende bewegelijkheid op de aandelenmarkten ziet Van Schie ook als positief. „De volatiliteitsindices in de VS en Europa zijn de laatste maanden sterk gedaald tot 22 à 23 en wij denken dat deze binnenkort tot onder de 20 zullen terugvallen. Professionele partijen kunnen hierdoor op basis van hun risicomodellen meer aandelen kopen.”

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger is eveneens positief. „In de afgelopen paar maanden zijn de winsttaxaties steeds naar boven bijgesteld en toch zijn de bedrijfscijfers veel beter dan verwacht. Er zijn ook heel weinig faillissementen in de VS en Europa en de cijfers over de industrie zijn goed. De uitrol van de coronavaccins ligt in de VS op schema, wat in de komende maanden voor een verbetering van de werkgelegenheid zal zorgen.”

Zijn voorkeur blijft uitgaan naar groeiaandelen, die vooral in de techsector te vinden zijn. „We zagen in november een verschuiving naar waardeaandelen, maar inmiddels is het momentum van technologie terug. Dat is niet zo gek, want hier zijn de grootste positieve winstverrassingen. Over de rentestijging in de VS maak ik me weinig zorgen, want deze is nog vrij beperkt.”

Adyen weer aan kop

In de AEX blonk Adyen uit met 5,7% winst, na bijna 9% stijging woensdag toen de betalingsverwerker met meevallende resultaten naar buiten trad. In reactie hierop hebben de Amerikaanse bank JP Morgan en Deutsche Bank hun koersdoelen stevig verhoogd tot respectievelijk €2700 en €2100.

Bekijk ook: Klandizie in VS steeds belangrijker voor Adyen

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML wonnen 4,2% respectievelijk 3,5%.

Verzekeraar Aegon volgde met 3% winst. Topman Lard Friese heeft de markt wederom „op alle terreinen” verrast met goede prestaties, concludeert JPMorgan.

Bekijk ook: Aegon maakt vaart met kostenbesparingen

Relx kreeg 2,7% koerswinst op zijn kwartaalresultaten. De beurzendivisie presteerde afgelopen kwartaal zoals verwacht slecht, andere onderdelen van de data-analist bieden tegenwicht. JPMorgan noemt het bedrijfsresultaat beter dan verwacht.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor 13%. Het winkelvastgoedfonds kwam woensdag nabeurs met zwakke kwartaalcijfers en liet weten ook in de komende twee jaar geen dividend te zullen uitkeren.

Galapagos sloot 2,9% lager, na in de ochtend even bijna 10% lager te hebben gestaan. Dit volgt op de daling van bijna 19% op woensdag toen het biotechbedrijf aankondigde de ontwikkeling van zijn medicijn tegen longziekte stop te zetten. Diverse banken hebben hun koersdoelen stevig verlaagd en zowel KBC als de Amerikaanse bank Citi zag aanleiding Galapagos van de kooplijst te halen.

Shell verloor 2,5% op zijn strategie-update. De energiegigant meldt versneld de CO2-uitstoot te gaan reduceren, maar voorlopig vooral in fossiele brandstoffen te blijven investeren. De Amerikaanse zakenbank Jefferies had graag meer details vernomen. Zwanenburg is ook niet erg enthousiast. „Shell kan niet in één keer een radicale ommezwaai maken, maar daardoor duurt het wel lang voordat het bedrijf een stuk groener is.”

Staalreus ArcelorMittal (-2,3%) meldde de langverwachte bestuurswisseling, topman Lakshmi Mittal wordt vervangen door zijn zoon Aditya, de huidige cfo. Het concern meldde een verbetering van de winst, bij minder omzet, resultaat dat voor ING en JPMorgan goed was. Ook de verwachting voor 2021 verrast, aldus de analist. Lakshmi Mittal zei een toenemende vraag naar staal te zien, met 5% toename op jaarbasis, een signaal van economische groei.

In de Midkap eindigde chiptoeleverancier Besi bovenaan met 5,4% koerswinst.

Fagron verloor 2,7%. De toeleverancier aan apotheken en ziekenhuizen bood over afgelopen kwartaal iets minder winst en omzet dan waarop de markt had gerekend.

SBM Offshore reageerde met 2,4% verlies op zijn kwartaalresultaten. Toch waren die voor Degroof Petercam in lijn met verwachting, hoewel het vooruitzicht wat voorzichtig was. De zakenbank prijst het dividend.

Smallcap Vastned klom 3,5%. Het vastgoedbedrijf publiceerde kwartaalcijfers die aan de verwachtingen voldeden.

Investeringsfonds HAL pluste op de lokale markt 5,6%, op de melding gereed te zijn om webwinkel Cool Blue naar de beurs in Amsterdam te brengen. De notering is afhankelijk van het beursklimaat maar zou volgend jaar kunnen plaatsvinden, aldus HAL.

Beursbedrijf Euronext sloot 1,8% lager, op zijn kwartaalpublicatie. ING (’houden’) spreekt van een prima prestatie.

De prijs van een Rabobank-certificaat daalde 0,1% in reactie op de kwartaalcijfers en het besluit vijfduizend arbeidsplaatsen te schrappen.