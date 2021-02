Futures: AEX opent licht hoger

Macronieuws was er nog beperkt. De consumentenprijzen in Nederland blijken in januari gemiddeld met 1,6% te zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder, volgens het CBS, een duidelijke versnelling van de inflatie aldus de rekenmeesters.

In Azië namen beleggers weinig risico omdat veel financiële markten in de regio dicht zijn vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar.

De Hang Seng-index in Hongkong eindigde de halve handelsdag met een winst van 0,5%. Vrijdag is de markt in Hongkong de hele dag dicht.

’Corruptie Tencent’

Het Chinese internetconcern Tencent verloor 0,5%. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wordt een leidinggevende van Tencent vastgehouden door de Chinese autoriteiten vanwege een onderzoek naar een spraakmakende corruptiezaak rond een voormalig hooggeplaatste Chinese wetshandhaver.

In New York boekte de Dow Jones-index 0,2% winst. De Nasdaq- en S&P500-index verloren licht. Het aandeel Twitter won ruim 13%. Tesla zakte 5%, terwijl Apple en Amazon tot 0,6% kwijtraakten.

Woensdag volgde veel winstnemngen. „De koersen zijn behoorlijk opgelopen, maar niet extreem als ze worden afgezet tegen het verwachte winstherstel”, zo rekende Optimix donderdag voor. Het verwacht substantiële groei wereldeconomie in tweede helft van dit jaar.

De olieprijs zakte 0,7%. Analisten van Axi zien na een forse prijsstijging, mede door productiebeperking bij oliekartel OPEC en partners en aantrekkende vraag, de kans dat Saoedi-Arabië zijn productie voor maart kan verruimen.

Staalreus ArcelorMittal meldde de langverwachte bestuurswisseling, topman Lakshmi Mittal wordt vervangen door zijn zoon Aditya, de huidige cfo. Het concern meldde een verbetering van de winst, bij minder omzet. Lakshmi Mittal zei een toenemende vraag naar staal te zien, met 5% toename op jaarbasis, een signaal van economische groei.

Investeringsfonds HAL meldde gereed te zijn om webwinkel Cool Blue naar de beurs in Amsterdam te brengen. De notering is afhankelijk van het financiële klimaat maar zou volgend jaar kunnen plaatsvinden, aldus HAL.