'Wall Street scherpt records iets verder aan'

De stemming wordt nog steeds gesteund door de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. President Donald Trump zei dat de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden en dat een handelsdeal een kwestie van tijd is.

Computer- en technologieconcern Dell staat een lagere opening te wachten, na een omzetwaarschuwing voor het lopende boekjaar. Het bedrijf wijst op een zwakkere vraag vanuit het bedrijfsleven naar servers vanwege de politieke en economische onzekerheid. Computer- en printerfabrikant HP Inc kwam met positieve winstprognoses en staat voorbeurs in het groen. HP wees onlangs een ongevraagd bod van printerproducent Xerox af. Xerox richt zich nu direct tot de aandeelhouders van HP.

Tesla

Tractorbouwer Deere opende eveneens de boeken. Daarbij werd een winstverwachting voor het nieuwe boekjaar uitgesproken die lager uitviel dan verwacht. Volgens Deere zijn veel boeren terughoudend met het kopen van nieuwe machines door de handelsonrust en lastige agrarische markt. Kledingverkoper Guess lijkt een koersdaling te krijgen na tegenvallende omzetcijfers.

Daarnaast kondigde topman Elon Musk van Tesla aan dat er inmiddels al 250.000 bestellingen binnen zijn voor de gloednieuwe elektrische pick-uptruck, de Cybertruck. Luchtvaartautoriteit FAA verklaarde scherper te willen controleren bij het terug de lucht in sturen van de 737 MAX-toestellen van Boeing. De FAA is plan elk toestel individueel te inspecteren voordat goedkeuring wordt gegeven om het vliegtuig weer te laten vliegen.

Opiatencrisis

Farmaceuten als bijvoorbeeld Teva Pharmaceutical, Mallinckrodt en Johnson & Johnson blijven in de aandacht na berichten dat federale aanklagers een onderzoek zijn begonnen naar hun betrokkenheid bij de opiatencrisis in de VS. Dinsdag gingen de farmaceuten hard omlaag door de berichtgeving.

Voor opening kwam een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. De groei werd opwaarts bijgesteld tot 2,1 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 1,9 procent. Andere gegevens zijn onder meer de wekelijkse uitkeringsaanvragen, consumentenbestedingen, orders voor duurzame goederen en voorlopige woningverkopen in de VS.

Beige Book

De Federal Reserve komt later op de dag met zijn Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,2 procent hoger op 28.121,68 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 3140,52 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg eveneens 0,2 procent, naar 8647,93 punten.