NEPI Rockcastle voert winst op

Het in Amsterdam en Johannesburg genoteerde bedrijf zette een operationele winst van 300 miljoen euro in de boeken. Dat is 19,2 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Voor een groot deel komt dat door de uitbreiding van de portfolio. De vergelijkbare winst, dus voor winkelruimtes die vorig jaar ook al werden verhuurd, steeg met 6,3 procent. NEPI had een bezettingsgraad van 97,6 procent.

NEPI rekent nu op een winst per aandeel die 6,5 procent hoger ligt dan vorig jaar. Eerder voorzag het vastgoedfonds daarvoor nog een stijging van 6 procent. De toename hangt samen met de verdere verkoop van Roemeense bezittingen.