Nederlanders bang voor keuzes in nieuwe pensioenstelsel

De verzekeraar liet onderzoeken hoe er tegen het nieuwe pensioenstelsel wordt aangekeken. Hoewel minister Schouten (Pensioenen) vorig jaar zei dat communicatie belangrijk was om het nieuwe stelsel goed te laten landen, is daar blijkbaar nog werk aan de winkel. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Motivaction, blijkt dat 80% van de ondervraagden onwetend is over wat er staat te gebeuren. Vooral vrouwen, jongeren en praktisch opgeleiden hebben daar ’last’ van. Aegon-directielid Pauline Derkman: „Communiceren over pensioen wordt belangrijker dan ooit. Het mag duidelijk zijn dat we als sector daarbij extra aandacht moeten hebben voor mensen die we tot nu toe slecht weten te bereiken.”

Te spannend

De nieuwe pensioenwet biedt werknemers een aantal keuzes tijdens het werkzame leven (pensioenopbouw) en bij de aanvang van het pensioen. Een van de opvallendste en meest gevreesde wijzigingen is het toegenomen beleggingsrisico en de keuzes die in de beleggingen, al dan niet individueel, moeten worden gemaakt. Hoewel zes op de tien werknemers aangeven het belangrijk te vinden dát er keuzes zijn, ligt de keuze rondom beleggingsrisico’s zwaar op de maag.

Nederlanders vinden het (te) spannend om een keuze te maken en laten zich liever leiden door zekerheid. Vooral aan de zekerheid dat ze na hun pensioenleeftijd hun huidige levenswijze kunnen voortzetten, zegt 75% van de ondervraagden behoefte te hebben. Van de keuzes die ze kunnen maken in het nieuwe pensioenstelsel, spreken de bijspaarmogelijkheid en de hoog-laagconstructie (de eerste jaren een hoger pensioen en daarna een lager pensioen) het meeste aan. Onderaan het wensenlijstje staan de beleggingsrisico’s die moeten worden genomen om de hoogst haalbare pensioenuitkering te kunnen realiseren.

Pensioen-apk

Overigens verwachten mensen vooral heldere informatie te kunnen vinden op de website van hun eigen pensioenuitvoerder. Van deze ondervraagden kiest de helft van de werknemers daarnaast het liefst voor een persoonlijk gesprek over hun pensioentoekomst. Ook staat 41% positief tegenover het idee van het zogenoemde pensioen-apk: ’een periodiek, vrijwillig gesprek met een deskundige die kan ingaan op de individuele situatie van een werknemer’. Dat adviesgesprek kan worden betaald door de werkgever, de overheid of uitvoerder. Slechts 6% van de deelnemer zou het uit eigen zak willen betalen.

Vanaf 1 juni is de keuzebegeleiding van werknemers wettelijk belegd bij de pensioenuitvoerders en -fondsen, -verzekeraars en -instellingen. Zo moet de informatie die zij verstrekken ’correct’ zijn en moeten deze instanties de deelnemers ’op een adequate wijze’ begeleiden bij het maken van hun keuzes binnen de pensioenovereenkomst. Om overzicht te verkrijgen en keuzes te kunnen maken in het pensioen, is er vooral behoefte aan heldere informatie op de website mijnpensioenoverzicht.nl.