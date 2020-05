’Chinese hackers roofden gegevens van 9 miljoen klanten easyJet’

EasyJet is flink getroffen door een grote dataroof, waarbij kwaadwillenden toegang hebben gekregen tot de gegevens van 9 miljoen klanten. Het gaat onder meer om hun mailadressen en reisplannen. Bij 2208 klanten maakten de daders ook creditcardgegevens buit, aldus easyJet dinsdag. Paspoortgegevens zouden niet zijn buitgemaakt. Volgens de vliegmaatschappij zijn er geen aanwijzingen dat persoonlijke informatie is misbruikt. Informatie over reisplannen kan wel worden gebruikt voor phishing, waarbij mensen schadelijke maar echt ogende links toegestuurd krijgen.

EasyJet zegt dat het al contact heeft opgenomen met de mensen van wie de creditcarddata waren buitgemaakt, en dat het in de komende dagen de anderen informeert.

„Als we geen contact met je opnemen, is er geen toegang geweest tot je informatie”, laat de luchtvaartmaatschappij weten. Het bedrijf zegt het cybersecuritycentrum van de Britse overheid en de Britse privacywaakhond op de hoogte te hebben gebracht.