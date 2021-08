Premium Het beste van De Telegraaf

Ronald verloor na hack €172.000 aan cryptomunten

Door Marlou Visser

Foto ter illustratie, dit is niet Ronald. Ⓒ Westend61 GmbH

Amsterdam - Ronald (50) stapte in 2017 na een tip in cryptomunten: hij investeerde zo’n €10.000 in ethereum en later ook in polkadot. Dat ging behoorlijk goed: in 2021 was het zo’n €172.000 waard. Maar hij raakte alles kwijt na een hack van zijn mailbox.