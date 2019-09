Arcelor stapt in internationaal CO2-project

De grote aanjager van Northern Lights is het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor, dat samen optrekt met sectorgenoten Shell en Total. ArcelorMittal, als staalproducent verantwoordelijk voor veel CO2-uitstoot, belooft in een intentieverklaring te helpen bij de logistiek achter het project. Daarnaast wil het concern commerciële mogelijkheden van CO2-opvang en -opslag verder onderzoeken.

Voor het einde van dit jaar moeten de eerste proefboringen voor de CO2-opslag plaatsvinden. Dat gebeurt in een gebied ten zuidwesten van de Noorse kust. Uiteindelijk is het de bedoeling dat daar een grootschalig reservoir komt voor CO2-opslag. ArcelorMittal verwacht volgend jaar knopen door te hakken over investeringen in het project.