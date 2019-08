Column: Klimaatwinnaars zijn de toekomst

Omdat deze klimaatverandering wereldwijd tot desastreuze gevolgen zal leiden, zoals onleefbare gebieden, maar ook tot enorme economische schades, is er vooral de afgelopen vijfentwintig jaar op internationaal niveau onderhandeld over een mondiale aanpak om deze opwarming te beperken tot een min of meer ‘veilige’ stijging.

Wereldwijde klimaatakkoord

Deze onderhandelingen hebben december 2015 geleid tot het mondiale klimaatakkoord van Parijs. Daar spraken bijna 200 landen af dat ze maatregelen gaan nemen om ervoor te zorgen dat aan het einde van deze eeuw de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5-2 graden Celsius. Voor het realiseren van deze doelstelling is het nodig dat rond 2050 de wereldwijde netto uitstoot van CO2 nul is. Volgens recente prognoses wordt dit bij lange na niet gehaald en koersen we af op 3-4 graden Celsius.

Lastenverhogingen

Een belangrijke oorzaak is dat in veel landen de overheid er niet in slaagt om een effectief klimaatbeleid te voeren. Dit beleid wordt veelal gekenmerkt door lastenverhogingen voor burgers en bedrijven en bureaucratische regelgeving. De klimaatwinst die daarmee wordt geboekt is gering. Bovendien zien we dat in steeds meer landen door de stijgende lasten het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatbeleid aan het afnemen is. Daardoor daalt ook de politieke animo om het klimaat hoog de agenda te zetten.

Bedrijven nemen het voortouw

Bij het internationale bedrijfsleven zien we daarentegen een andere, opzienbarende ontwikkeling; het klimaat komt bij steeds meer ondernemingen bovenaan de bedrijfsagenda te staan. De kern is dat de bij de bedrijfsleiding de kostenbenadering is verlaten en de nadruk wordt gelegd op de commerciële voordelen die je met een klimaatneutraal bedrijfsbeleid kunt realiseren. Naast het fijne gevoel dat je meedoet aan het redden van de aardbol, wijzen de rekensommen uit dat het nemen van klimaatmaatregelen per saldo gunstig uitpakt voor de omzet en winst van het bedrijf en ook nog eens de internationale concurrentiepositie versterkt. Tegenover de kosten van deze maatregelen staan op termijn veel hogere opbrengsten die een bedrijf met de extra klimaatuitgaven kan behalen.

Achterblijvers

Op dit moment zien we al dat klimaatverandering voor steeds meer ondernemers die geen klimaatbeleid voeren tot extra kosten leidt.

• Ze komen minder gemakkelijk in aanmerking voor bedrijfsleningen en moeten hogere rentes moeten betalen.

• Ze ondervinden problemen bij het afsluiten van verzekeringen en betalen hogere premies.

• Ze zijn minder aantrekkelijk voor aandeelhouders, investeerders, beleggers, klanten, zakenpartners en talentvolle medewerkers.

• Daarnaast worden ze het zwaarst getroffen door het klimaatbeleid van overheden, bijvoorbeeld door klimaatheffingen en andere milieumaatregelen en deze kosten blijven stijgen.

Voordelen klimaatwinnaars

Bedrijven die vooroplopen bij het realiseren van een klimaatneutrale bedrijfsvoering en die wij aanduiden als klimaatwinnaars, laten in de praktijk verschillende voordelen zien. We sommen ze hier kort op.

• Deze winnaars ontlopen als klimaatkoplopers voor een deel de extra kosten van het klimaatbeleid die de komende jaren zullen stijgen.

• Daarnaast zien we dat deze ondernemingen vooral met de inzet van slimme tech klimaatneutraal worden. Ze spelen daarbij tegelijk snel in op revolutionaire veranderingen, zoals de wereld van 4.0. Onze huidige, veelal fysieke economie (3.0) verandert in een nieuwe economie, 4.0, die gekenmerkt wordt door digitalisering van productie- en bedrijfsprocessen en nieuwe technologieën.

Om hun productie- en bedrijfsprocessen klimaatneutraal te maken, investeren klimaatwinnaars onder meer in duurzame energie, digitalisering, kunstmatige intelligentie, het Internet of Things (IoT), 3D-printen, robottechnologie, slimme isolatietechnieken en groene waterstoftech. Ook zien we vaak een herinrichting van de bedrijfsorganisatie waarbij de focus wordt gelegd op een verduurzaming van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering. Onderzoek wijst uit dat je met deze aanpak al snel een groene ondernemer kunt worden.

• Door hun klimaatneutrale bedrijfsvoering en de voordelen die dit oplevert leveren klimaatwinnaars veelal betere bedrijfsprestaties dan hun concurrenten

• Daarnaast zal het klimaatvriendelijke bedrijfsimago dat door het beleid ontstaat, kunnen leiden tot extra klanten, opdrachten, investeerders en talenten die graag bij een dergelijke organisatie willen werken.

We zien nu al steeds vaker dat bedrijven die de beste prestaties leveren op het terrein van duurzaamheid ook qua rendement tot de koplopers behoren.

Bedrijven die willen weten hoe je klimaatwinnaar kunt worden wijzen wij op onze gratis app climate change winners die binnenkort in de appstore ligt.

Landen kunnen leren van de duurzame winnaars

Bij het huidige klimaatbeleid van landen gaat de aandacht vooral uit naar de kosten en extra uitgaven die dit voor overheden, bedrijven en burgers met zich meebrengt. Maar daarbij wordt ten onrechte voorbijgegaan aan het feit dat tegenover deze kosten op termijn veel hogere opbrengsten staan die met de extra klimaatuitgaven gerealiseerd kunnen worden. Voor de redding van onze aardbol is daarom een radicaal andere benadering nodig.

We moeten wereldwijd volop inzetten op slimme klimaattechnologie en daarnaast de nadruk leggen op de talloze voordelen die overheden, bedrijven en andere instellingen maar ook burgers realiseren als ze een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Deze voordelen zijn vooral meer gezondheid en meer welvaart voor de meeste mensen, een leefbare aarde, maar in veel landen ook een groene economische groei en extra werkgelegenheid. Bovendien leidt deze aanpak, aangeduid als klimaatbeleid 4.0, ook tot een snellere reductie van de uitstoot van broeikasgassen waardoor de kosten die veroorzaakt worden door de opwarming van de aarde lager komen te liggen.

Bij dit klimaatbeleid, aangeduid als 4.0, moeten we daarom de groene koers volgen van de klimaatwinnaars; dat is de toekomst, ook voor beleggers.