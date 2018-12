Ingreep kabinet tegen fraude trustkantoren

Dat meldt het kabinet vrijdagmiddag. Het stemde in met het wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën nadat de Nederlandse trustsector onder vuur is komen te liggen. Boetes gaan van €4 naar €5 miljoen omhoog. Daarnaast komt er een omzetgerelateerde en een voordeelgerelateerde boete.

Extra controle

Trustkantoren moeten voortaan een BV of NV zijn en een dagelijkse leiding hebben van ten minste twee personen, die vanuit Nederland moeten werken.

Verder scherpt de nieuwe wet de eisen aan de interne controle aan, zo luidt het voorstel. De interne zogeheten compliancedienst, waarmee toezicht op behoorlijk bestuur wordt uitgeoefend, mag niet meer worden uitbesteed aan een externe partij.

Scherpere rol

Het kabinet reageert op een serie wantoestanden bij trustkantoren in het verleden met witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking. De kantoren ontkenden grootschalig misbruik en beloofden onder druk van nieuwe regels beterschap.

Het kabinet eist een scherpere rol van de sector om tot zelfregulering tegen bijvoorbeeld witwassen en fraude te komen.

Trustkantoren moeten volgens Hoekstra als „poortwachters” het Nederlandse financiële stelsel dienen.

Hoekstra in een persverklaring na het kabinetsbesluit: „De afgelopen jaren heeft de trustsector ons stelsel onvoldoende verdedigd en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd. DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet, naar de letter maar ook naar de geest, onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken.”

Shoppen

Trustkantoren mogen ook niet langer aan een en dezelfde cliënt zowel belastingadvies geven als trustdiensten verlenen. Daarnaast moeten kantoren meer en beter onderzoek doen naar een cliënt voor ze daadwerkelijk met hem in zee gaan. Die gegevens moeten voor DNB controleerbaar zijn, aldus Hoekstra.

Trustkantoren worden verder verplicht om in het kader van cliëntenonderzoek informatie met elkaar te delen om shoppen door klanten te voorkomen.