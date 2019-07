'Nog veel vragen na update Beter Bed'

Beter Bed kondigde onder andere aan dat banken hun convenanten laten varen, om eind september met nieuwe overeenkomsten komen. Daarnaast verstrekken drie grote aandeelhouders een lening van 7 miljoen euro aan het bedrijf, dat bekendmaakte nog dit jaar volledig of deels uit zijn Duitse keten Matratzen Concord te stappen. De naweeën van een gifschandaal bij deze winkelketen leidden tot financiële problemen bij Beter Bed.

Marktvorsers van de Belgische bank zijn nog enigszins verbaasd over de exit uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, omdat Beter Bed het eerste kwartaal voorzichtig optimistisch was over herstel op die markt. De omzetcijfers voor die landen over het tweede kwartaal zijn bovendien "niet heel dramatisch", aldus de analisten. De overige operationele resultaten waren volgens KBC in lijn met de verwachtingen.

ING

Kenners van ING juichen de nieuwe afspraken met banken en grote aandeelhouders toe. Die zorgen ervoor dat liquiditeitsproblemen voorlopig van de baan zijn, waardoor Beter Bed meer tijd heeft om een goede deal voor Matratzen Concord te sluiten. Volgens de bank is het ook positief dat Beter Bed niet heeft gekozen voor een claimemissie, omdat zo'n nieuwe uitgifte voor aanzienlijke verwatering van bestaande aandelen zou hebben gezorgd.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 2,50 euro voor Beter Bed. ING geeft geen advies of koersdoel. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 09.40 uur 29 procent hoger op 2,30 euro.