Maestro verdwijnt uit de pinpas

Winkeliers met een pinautomaat die alleen nog Maestro-betalingen accepteert moeten hun machines dan vervangen. Maestro, bekend van de twee in elkaar vloeiende rood-oranje circles, verdwijnt omdat het volgens Mastercard en branche-organisatie Betaalvereniging Nederland is ontworpen voor betalingen in fysieke winkels.

Met een Debit Mastercard of V Pay van concurrent Visa kunnen kaarthouders ook online betalingen verrichten. Daarbij zijn pinautomaten in andere Europese landen wel uitgerust voor Mastercard of V Pay.

Winkeliers die veel buitenlandse klanten ontvangen lopen met hun Maestro-automaat tegen het probleem aan dat er niet met een buitenlandse pas betaald kan worden. ,,Die moeten dan terugvallen op contant geld”, aldus de Betaalvereniging.

Banken en betaalinstellingen zijn begonnen met het aanpassen van hun systemen om Maestro-winkeliers te helpen alle betaalmiddelen geaccepteerd te krijgen. ,,Wij verwachten dat je eind volgend jaar bij de meeste Nederlandse kassa's met kaarten van Debit Mastercard en Visa Debit kunt betalen, net als in de landen om ons heen”, stelt de Betaalvereniging.

Kaarthouders hoeven volgens Mastercard niets te doen. Als hun pas moet worden vervangen dan wordt de nieuwe automatisch uitgerust met de nieuwe betaaltechniek. Wereldwijd zijn momenteel nog wel meer dan 400 miljoen Maestro-kaarten in omloop die vervangen moeten worden, aldus Mastercard.