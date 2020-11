Verbetering bij BAM na moeilijke eerste jaarhelft

Volgens topman Ruud Joosten presteren de meeste werkmaatschappijen weer zo goed als normaal, waar de bouwer met name in het tweede kwartaal aan efficiëntie inboette door de coronamaatregelen. Bij de bouwdivisie in Duitsland en de Nederlandse infratak, die in het tweede kwartaal tot de probleemgevallen behoorden, was volgens Joosten sprake van een "licht betere" prestatie. De afbouw van BAM International, waar de prestaties nog altijd ondermaats zijn, vordert gestaag.

BAM verkocht in Nederland het voorbije kwartaal 691 woningen, tegenover 594 in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens BAM blijven de Nederlandse vastgoed- en woningbouwactiviteiten sterk presteren. Duitsland en België speelden in de meetperiode quitte, terwijl het Verenigd Koninkrijk en Ierland positief bijdroegen aan het resultaat.

BAM zette over de eerste negen maanden van het jaar een operationeel resultaat voor belastingen van min 81,8 miljoen euro in de boeken, tegen een plus van 20,5 miljoen euro in de meetperiode een jaar eerder. Het derde kwartaal was sprake van een positief resultaat van 51,7 miljoen euro. Daarbij worden herstructureringskosten, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbaten buiten beschouwing gelaten. Nettoresultaten gaf BAM niet.

De opbrengsten in de negen maanden tot oktober stokten op 4,8 miljard euro, waar dat een jaar eerder 5,2 miljard euro was. BAM blijft voor de tweede jaarhelft rekening houden met een positief resultaat voor belastingen. Verder heeft BAM nog voor 13,3 miljard euro aan werk op de plank liggen, tegen 12,7 miljard euro aan het begin van het jaar.