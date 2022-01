Een tientje in Tesla beleggen? Het wordt nu mogelijk

Financieel

Beursblog: Vooral Nasdaq onder druk bij start; JP Morgan afgestraft na cijfers

Op Wall Street dat maandag nog de deuren dicht hield, moet dinsdag vooral techbeurs Nasdaq flink terrein prijsgeven in reactie op de verder oplopende rente in de VS. JP Morgan ligt zwak in de markt na de bedrukt ontvangen resultaten. Gamemaker Activision Blizzard blinkt uit na een overnamebod door M...