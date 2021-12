ABP zet ’schade’ door nabetalingen recht

Vorig jaar toonde de MAX Ombudsman aan dat een groep ABP-gepensioneerden zonder het te weten een te laag pensioen ontving, vaak al jarenlang. De uitzending leidde tot tienduizenden aanvragen voor een aanvulling. ABP trok bijna 200 miljoen euro uit voor circa 15.000 gepensioneerden.

Die nabetalingen leidden in veel gevallen tot vervelende gevolgen met toeslagen en belastingen. Daardoor bleef er van de nabetaling vaak minder pensioen over dan wanneer ABP de aanvulling op tijd zou hebben uitbetaald. Dat wordt dus nu rechtgezet. ABP-directeur Harmen van Wijnen licht dit toe in Meldpunt vrijdagavond bij televisieomroep MAX op NPO2.

Degenen die een nabetaling hebben ontvangen, hoeven zelf niets te doen. Binnenkort ontvangen de eerste 15.000 van hen een brief van ABP. In die brief staat of ze volgens de rekenmethode van ABP schade lijden door de nabetaling. Naar schatting geldt dat voor de helft van deze groep. Deze 7500 zien een schadebedrag in de brief staan. Geeft men hierop akkoord, dan maakt ABP het bedrag over.