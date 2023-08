Turkse aanbieder van deelvervoer BinBin wil VanMoof overnemen

VanMoof werd ruim een maand geleden failliet verklaard. Het bedrijf kwam in de problemen doordat er grote investeringen nodig waren voor alle speciaal voor VanMoof ontwikkelde fietsonderdelen. Ook kampte de onderneming met hoger dan verwachte kosten voor reparaties die onder de garantieregeling vallen en er werd veel geld uitgegeven aan internationale groei.

Maar volgens BinBin is van VanMoof erg interessant voor een doorstart. "Met een strak, eenvoudig ontwerp en een in het frame ingebouwde batterij zijn de fietsen gemeengoed geworden op de straten van Amsterdam", laat het bedrijf in een verklaring weten. Het Turkse bedrijf, dat zelf een dochteronderneming is van 1000 Yatirimlar Holding, zou de deal voor VanMoof het liefst in de komende weken afronden. Er zijn geen financiële details van het bod naar buiten gebracht.

BinBin nam eerder dit jaar al Go Sharing over. Dat verhuurbedrijf van groene deelscooters en -fietsen was actief in meer dan tien gemeenten, waaronder Almere, Groningen en Tilburg. Totdat begin februari de groene scooters en fietsen van de straten verdwenen. Door de tussenkomst van BinBin, dat in zes landen actief is, konden de activiteiten worden voortgezet.

Persbureau Reuters meldde vorige week op basis van een ingewijde dat ook Lavoie, het elektrische scootermerk van het Britse McLaren, in de race is voor een overname van VanMoof. McLaren, bekend van de Formule 1, zou met de overname verder willen groeien als een premiummerk in de sector voor elektrische voertuigen. Sinds de oprichting van VanMoof zijn wereldwijd 190.000 fietsen van het merk verkocht. VanMoof had in twintig steden wereldwijd eigen winkels.