Turbulente oliemarkt glipt kalm nieuwe maand in

De Brent-prijs ging aanvankelijk nog omhoog, maar viel daarna weer terug naar rond 09.00 (Nederlandse tijd) een stand van net boven $26.

Afgelopen maand stond de oliemarkt nog in vuur en vlam. Vooral in de VS beleefde het zwarte goud een historisch verloop met een negatieve prijs bij de afloop van de contracten in mei.

Ook de Brent-prijs zakte fors weg tot even onder de $20 doordat er steeds meer zorgen kwamen over de enorme terugval van de vraag naar olie als gevolg van de coronacrisis.

Deze week veerde de olieprijs aardig op op nadat de Amerikaanse president Trump liet weten om oliebedrijven in de VS te hulp te gaan schieten. Daarnaast gaf Noorwegen aan om de olieproductie te gaan beperken.

De markt houdt vooral de Amerikaanse olievoorraden scherp in de gaten. Door de overproductie van het zwarte goud wordt de opslag een steeds moeilijker verhaal.