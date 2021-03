’Baas moet meer rekening houden met vrouw in de overgang’

„Het is een levensfase die alle vrouwen doormaken. Het hoort bij het leven en dus ook bij het werkende leven. Waarom hebben we wel beleid over werken tijdens en rond de zwangerschap, maar niet over de overgang?”, zegt Hoffer.

Gemiddeld is een vrouw 51 als zij in de overgang komt, maar het kan ook al beginnen als zij eind dertig is.

Miljoen

Ongeveer 1,7 miljoen Nederlandse vrouwen zijn op dit moment in de overgang, becijfert FNV. Zij hebben bijvoorbeeld last van slapeloosheid, opvliegers en concentratieproblemen.

Volgens de bond gaf een aanzienlijk deel van de vrouwelijke ondervraagden aan zich wel eens ziek te hebben gemeld vanwege overgangsklachten. Van hen zou de helft de werkelijke reden hebben verzwegen uit angst voor onbegrip.

Bestuursvoorzitter Mirjam van ’t Veld van ziekenhuis Gelderse Vallei en tekstschrijver Marcelle Meesters schreven een boek over de overgang. Volgens hen blijkt uit onderzoek dat 34% van het ziekteverzuim van vrouwen in de leeftijdscategorie 40-60 jaar gerelateerd is aan overgangsklachten zoals vermoeidheid, slaap- en concentratiestoornissen.

Richtlijn

FNV pleit onder meer voor meer kennis over de implicaties van de overgang op hoe vrouwen kunnen werken. De bond zou het bijvoorbeeld goed vinden wanneer er een richtlijn wordt ontwikkeld voor bedrijfsartsen, zodat er meer kennis en ondersteuning vanuit hen en de werkgever komt over dit onderwerp.

„Uit de reacties van onze leden komt heel duidelijk naar voren dat er nog weinig kennis is over de overgang. Niet alleen bij bijvoorbeeld leidinggevenden, maar ook bij bedrijfsartsen”, geeft Hoffer aan.

„We krijgen verhalen dat vrouwen al jaren met onbegrepen klachten rondlopen of het stempel ’psychische problemen’ of ’burn-out’ opgeplakt krijgen, terwijl het later blijkt te gaan om overgangsklachten. Met een beter beleid op de werkvloer, valt er veel te verbeteren.”