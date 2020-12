'Alle seinen op groen voor goed beursjaar 2021'

ING-beleggingsspecialist Bob Homan gaat ervan uit dat er volgend jaar sprake zal zijn van een sterke economische opleving, als een soort inhaaleffect van de zware klappen dit jaar door de coronacrisis. Door de vaccins zal een groot deel van de economie weer opengaan, zoals bijvoorbeeld horeca, luchtvaart en toerisme. Deze opleving zal dan ook zorgen voor stevig winstherstel voor veel bedrijven, met dus stijgende beurskoersen, redeneert de beleggingsexpert. Hij gokt op een stijging van de koersen met ongeveer 6 procent.

Daarnaast zal de rente nog langere tijd laag blijven en gaan centrale banken door met opkoopprogramma's van obligaties om zo de economie verder vooruit te helpen. "Zij zullen het herstel niet in de kiem willen smoren", zegt Homan. Daarnaast zijn overheden in de Verenigde Staten en ook de Europese Unie bezig met grote steunpakketten. De kans op een nieuwe recessie schat Homan heel laag in. "Er komt een gezonde economische groei aan."

Herstel

Beurskenner Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen zegt dat er volgend jaar gewoon duidelijk herstel van de crisis komt en de rente laag blijft. "Dat zijn de belangrijkste drijfveren voor de beurs." Vanwege de lage rente wordt je gewoon gedwongen om in aandelen te gaan, want er zijn weinig alternatieven, zegt Versteeg. Wel zijn de waarderingen volgens hem hoog opgelopen, maar dat zal worden gestut door de stijgende winsten nu de economie weer gaat aantrekken.

Versteeg zegt vooral optimistisch te zijn over de chipsector, met Nederlandse chipbedrijven als ASML, ASMI en Besi. Hij wijst daarbij op de komst van 5G-netwerken waardoor de digitale economie een enorme boost zal krijgen omdat alles met elkaar verbonden zal worden. Ook profiteren die bedrijven van de toenemende vraag naar zeer ingewikkelde chips, omdat zij daarvoor de technologie in huis hebben. Overigens zaten de aandelenkoersen van ASMI, Besi en ASML dit jaar ook al stevig in de lift op de beurs in Amsterdam.

Homan kijkt onder meer met belangstelling naar bierbrouwer Heineken als mogelijke winnaar in 2021. Hij denkt namelijk dat Heineken als "coronahersteller" flink zal profiteren als de lockdowns eenmaal voorbij zijn door de vaccins en de horeca weer de deuren gaat openen. Afgelopen jaar kreeg Heineken daardoor nog flinke tikken en daalde de koers van het aandeel op Beursplein 5.