In ’wolken’ bij techreuzen VS schijnt de zon volop

Financieel

’Apple misbruikt macht op streamingmarkt’

Apple hindert de concurrentie op de muziekstreamingmarkt door te eisen dat andere muziekstreamingdiensten gebruikmaken van Apples eigen betalingssysteem. Dat is de voorlopige conclusie van de Europese Commissie in een onderzoek na klachten van Spotify. Ook het feit dat apps die in de App Store staan...