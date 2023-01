Forse groei conflicten met aannemers: ’Als je geen hogere prijs wilt betalen dan kom ik niet’

In 2021 kwamen er 3198 meldingen over verbouwingen binnen bij SAR, maar in 2022 Waren dat er 4494. Het aantal geschillen nam toe omdat verbouwingen bijvoorbeeld niet aan de verwachtingen voldoen. Ook komt het regelmatig voor dat verbouwingen langer duren door een tekort aan mensen of langere levertijden van de materialen.

Door de stijgende prijzen ziet SAR ook regelmatig dat een aannemer een hogere prijs wil doorbelasten of dat de aannemer een overeenkomst met een vaste prijsafspraak open wil breken. Deze wil dan een hogere prijs in rekening brengen bij de consument onder het mom van ’gestegen inkoopkosten’ of geeft zelfs aan: ’als je geen hogere prijs wilt betalen, dan kom ik niet.’

Duurzaamheid

In totaal daalde het aantal aanvragen voor rechtshulp bij SAR in 2022 met 7% naar 119.588 ten opzichte van het jaar ervoor. Toch stegen de aanvragen ook noemenswaardig in de categorie duurzaamheid. Zo verdubbelde het aantal juridische hulpvragen over zonnepanelen ten opzichte van 2021. Hoewel het aantal burenruzies in het algemeen behoorlijk afnam, na een sterke stijging tijdens corona, zijn er wel steeds meer meldingen over luidruchtige airco’s en warmtepompen. Voor corona in 2019 ging het nog om 465 conflicten, ten opzichte van 886 in 2022.