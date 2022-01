Spaarberg in lockdownvrije maanden beetje geslonken

In november 2021 hadden alle Nederlanders samen voor €407,2 miljard aan spaargeld, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Dat was een maand ervoor nog €408,8 miljard. Op deposito’s stond in november €346,9 miljard, terwijl dat een maand ervoor nog €348,3 miljard was.

Nachtclubs

Vanaf 25 september tot 13 november mocht de horeca, zelfs nachtclubs, eventjes tot middernacht open zijn. Daarna mochten restaurants en bars nog tot 28 november tot 20 uur open zijn.

Mogelijk verklaart dit waarom veel Nederlanders in deze periode niet hebben gespaard, maar juist geld van hun spaarrekening hebben opgenomen om een avondje uit te gaan op het moment dat het even mocht. Ook het kopen van sinterklaascadeautjes of inslaan tijdens Black Friday kan meespelen.

Beleggen

Ook sloegen steeds meer consumenten, mede door de lage spaarrente, de afgelopen maanden aan het beleggen. In november bereikte het aantal beleggende huishoudens voor het eerst de grens van twee miljoen, zo constateerde marktonderzoeksbureau Kantar.

In de dure decembermaand daalt het spaarsaldo doorgaans vaak ook wat, en verlagen grote spaarders hun saldo vaak iets om de vermogensrendementsheffing te verminderen, waarvoor de peildatum ieder jaar 1 januari is. In mei, als de meeste werknemers vakantiegeld krijgen, groeien de spaarrekeningen het hardst.