Heineken Experience topattractie in Amsterdam Bier-erfgoed in ere hersteld

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Charlene de Carvalho-Heineken met haar man Michel en zoon Charles. Ⓒ Foto: Heineken

Met ruim 1,1 miljoen bezoekers per jaar in 2019 is de oorspronkelijke Heineken-brouwerij één van de topattracties in Amsterdam. Inmiddels kan deze Heineken Experience de toestroom beter aan.