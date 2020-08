Kwartaalcijfers geven Dow en S&P 500 winst

De beeldbepalende Dow Jones-index noteerde 0,4% winst. De richtinggevende brede S&P 500-index stond maar een fractie hoger, en de Nasdaq koerste eveneens nipt in de plus.

De fabrieksorders in de Verenigde Staten zijn in juni met 6,2% gestegen, nadat in mei ook al sprake was van een sterke opleving na de klap van de coronacrisis.

Economen rekenden in doorsnee op een stijging van 5%. In mei namen de fabrieksorders met een herziene 7,7% toe.

De markt wachtte op het nieuwe stimuleringspakket uit Washington voor de Amerikaanse economie.

Beleggers keken terloops ook uit naar het besluit van president Trump over een overname van de Amerikaanse activiteiten van de Chinese app TikTok.

Trump, verwikkeld in een handelsvete met Peking, noemt de app een bedreiging voor de staatsveiligheid. Een groot aantal TikTok-gebruikers zou over zijn gestapt naar Instagram van Facebook nu de Amerikaanse president Trump dreigt TikTok te verbieden.

Amerikaanse WTI-olie steeg met 1,4%, de euro ging 0,3% omhoog naar $1,1800.

Aandelen die vandaag opvallen: verzekeringsreus AIG (-6,2%) bracht met 66 dollarcent winst per aandeel, waar 16 cent werd verwacht over het laatste kwartaal.

Amazon (+0,9%) opende een Zweedse versie van zijn webwinkel. Ook keurde de Britse marktwaakhond een investering in maaltijdbezorger Deliveroo goed. Chipmaker AMD won 4%.

Booking Holdings, het in New York genoteerde moederbedrijf van hotelsite Booking.com, daalde 0,6% na de gemelde ontslagronde van een kwart van al zijn werknemers.

Google-moederbedrijf Alphabet (+0,3%) ging voor $10 miljard naar de obligatiemarkt, daarmee zijn grootste uitgifte. Het bood ondermeer 0,45% voor een vijfjaars lening die $1 miljard moet opbrengen. Google sloot ook een deal met elektronicaketen Best Buy voor gebruik van cloud data.

Vliegtuigbouwer Boeing steeg 1,8%. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten FAA publiceerden richtlijnen voor de terugkeer van Boeings MAX 737, het toestel dat eerder crashte. Volgens marktanalisten zijn de laatste eisen in lijn met wat Boeing zelf had verwacht.

Oliereus BP (+6,2%) halveerde zijn dividend na een verlies van $6,7 miljard, maar dat was beter dan verwacht. Exxon-Mobil won 2%.

Twitter (-0,5%) wacht mogelijk een boete van $250 miljoen van de Federal Trade Commission. Het microblog zou ervan worden beschuldigd overheidsrichtlijnen van 2011 te hebben overtreden en daarmee illegaal data van gebruikers hebben verzameld met gerichte advertentie-acties.

Biotechbedrijf Inycte steeg 3% op beter dan verwachte resultaten afgelopen kwartaal.

Aan de kop van de Nasdaq stond videogamesontwikkelaar Take-Two Interactive met ruim 4% koerswinst na goede kwartaalresutaten. Concurrent Activision-Blizzard won 3,2%, maar moet zijn resultaten nog melden.

Vastgoedfonds Vornado Realty Trust steeg 3,9%: het verhuurde alle kantoorruimte zijn Farley Building in New York aan Facebook.

Alcolische drankenmaker Diageo (-4,5%) meldde een groter dan verwachte teruggang in verkopen in al zijn markten, met uitzondering van Noord-Amerika.

Modemerk Ralph Lauren (-7,6%) opende de boeken en schreef daarbij rode cijfers. Het merk met het logo met de polospeler zegt zijn bedrijfsstructuur tegen het licht te gaan houden.

Warner Music Group (+1,2%) zette een hogere omzet in de boeken dan waar analisten rekening mee hadden gehouden, maar ook een groter dan verwacht verlies. De opbrengsten uit streaming stegen daarbij flink.

Direct ook keerden cruisemaatschappijen als Carnival, Norewegian en Royal Carribean terug bovenaan de S&P 500, met winsten van 5 tot 3,8%. Ook hotelgroep Hilton werd ingeslagen (+3,8%), Marriott won 6%.

Nabeurs opent entertainment- en mediaconcern Disney de boeken. Ook de maker van vegetarische vleesvervangers Beyond Meat komt met cijfers.

Obligatiedeal

Aan de obligatiekant was er goed nieuws. Argentinië meldde een akkoord met schuldeisers om $65 miljard aan staatsschuld te herstructureren. Het zou het Zuid-Amerikaanse land helpen uit een technisch faillissement en een al jaren durende recessie te komen.