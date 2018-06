Porceleyne Fles stoot pannen en bestek af

Porceleyne Fles neemt afscheid van Van Kempen & Begeer en BK, omdat er volgens topman Henk Schouten stevige investeringen nodig zijn voor de groei van vooral BK. Schouten kiest echter voor het in stand houden van het onderdeel Royal Delft, dat het wereldberoemde Delfts blauw op de markt brengt. „Dat is onze hoofddoelstelling”, zegt de bestuursvoorzitter.

Cultureel erfgoed

Volgens Schouten is Delfts blauw belangrijk cultureel erfgoed en hoort dat voor toeristen net zo bij Nederland als molens, klompen en kaas. Het bedrijf richt zich daarnaast op de divisie Royal Leerdam Crystal, die kristallen voorwerpen maakt.

Van Kempen & Begeer en BK maken sinds 2008 onderdeel uit van Porceleyne Fles. BK had vorig jaar last van een kookpannenactie van supermarkt Albert Heijn met concurrent Villeroy & Boch, waardoor de verkoop van BK-pannen onder druk stond. Dit resulteerde in de eerste helft van dit jaar in een verlies van €111.000 voor Porceleyne Fles.

Door de voorgenomen verkoop wordt Porceleyne Fles een aanzienlijk kleiner bedrijf. BK Cookware en Van Kempen & Begeer zijn goed voor een jaaromzet van circa €18 miljoen. Financiële details van de transactie zijn vrijdagavond niet bekendgemaakt. De verkoop wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.

Porceleyne Fles gaat volgens Schouten op zoek naar nieuwe investeringen die voor een ,,stabiele basis” kunnen zorgen. In welke hoek dat zal zijn, kon hij nog niet zeggen.

Intrinsieke waarde

Met een rijke historie van 364 jaar is Porceleyne Fles één van de oudste bedrijven die genoteerd zijn aan de Amsterdamse beurs. De onderneming is voor ruim 71% eigendom van reistycoon John Fentener van Vlissingen.

Topman Schouten zei in september desgevraagd tegen De Financiële Telegraaf dat het aandeel Porceleyne Fles wordt ondergewaardeerd door beleggers. Terwijl de koers op dat moment op €8,60 stond, becijferde Schouten dat de intrinsieke waarde circa €12,50 bedroeg. Met name de waarde van het wereldberoemde merk Royal Delft leek te worden onderschat op de beurs. Ook de lage verhandelbaarheid van het fonds speelde een rol bij de onderwaardering. Het aandeel Porceleyne Fles sloot deze week op €8,10.