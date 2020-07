Rechter: ontslag op staande voet om corona-angst is onterecht

Niet de vrouw uit het verhaal. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Nadat haar ex-man corona kreeg, meldde een mevrouw werkzaam in de zorg zich ziek bij haar werkgever. Ze was, volgens haar werkgever, bang dat hun kinderen ook corona hadden, en dat zij het zo ook opgelopen had. Het bedrijf zette per direct haar salaris stop. Onterecht, oordeelde de rechter.