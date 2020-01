Amerikaanse supermarkt Albertson’s naar beurs

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse supermarktketen Albertson’s overweegt een terugkeer op de beurs. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het concern, dat ook de ketens Safeway, Vons en Jewel-Osco bezit, neemt in de komende weken een besluit over een beursgang.