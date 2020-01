Prijzen stijgen harder dan lonen door btw en energietaks

Dat betekende de grootste stijging van de consumentenprijzen na 2002, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse inflatie was een van de hoogste van de eurozone.

De grotere stijging van de consumentenprijzen is nu vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van eten en drinken. Voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken moest vorig jaar in de supermarkt in doorsnee 4 procent meer worden betaald dan een jaar eerder. Dat was volgens het CBS de sterkste prijsstijging in ruim tien jaar tijd.

Daarnaast was de gemiddelde prijsstijging in restaurants, cafés en bedrijfskantines 4,6 procent. De grotere prijsstijging van eten en drinken hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent per 1 januari 2019.

Goederen en diensten die onder het lage btw-tarief vielen waren in 2019 gemiddeld 4,1 procent duurder dan in 2018. In dezelfde periode was de prijsstijging van producten die onder het hoge btw-tarief vielen gemiddeld 2,3 procent.

Elektriciteit was in 2019 gemiddeld 15,7 procent duurder dan in 2018 door hogere leveringstarieven en hogere heffingen op gas en elektriciteit.