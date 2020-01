China vraagt Philips om hulp bij bestrijding coronavirus

Philips levert verschillende apparaten voor de medische sector, zoals apparatuur waarmee ziektes kunnen worden opgespoord. China kan die in de bestrijding van het oprukkende virus goed gebruiken. Het gaat onder meer om CT-scanners en beademingsapparatuur.

Het Wuhan-virus heeft ook een negatieve impact op Philips. In China werken zo'n 8000 mensen voor het bedrijf. Velen van hen zijn gevraagd thuis te blijven.

Het Duitse Bayer doet een donatie voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus met een totale waarde van 1,5 miljoen euro. Het chemie- en farmaciebedrijf schenkt het Chinese Rode Kruis onder andere antibiotica, vitaminetabletten en pijnstillers. Daarnaast doneert het bedrijf 600.000 euro voor beschermende kleding voor ziekenhuispersoneel in Wuhan, de stad waar de uitbraak van het virus begon.

In China zelf hebben technologiegiganten als Baidu en Alibaba verschillende hulpinitiatieven opgezet, meldt de South China Morning Post. Baidu, de Chinese tegenhanger van Google, heeft omgerekend 39 miljoen euro toegezegd voor onderzoek naar nieuwe medicijnen.

Alibaba laat inwoners van de provincie Hubei, waar Wuhan in ligt, gratis gebruik maken van zijn onlinedienst voor medisch consult. Het bedrijf, vooral bekend als e-commercebedrijf, liet ook weten actie te ondernemen tegen verkopers op zijn platforms die prijzen opvoeren van producten waar veel vraag naar is in de strijd tegen het virus.