Overnames geven omzet IMCD duw in de rug

IMCD zag zijn omzet in 2020 met 3% stijgen tot €2,8 miljard, iets meer dan waar analisten op gerekend hadden. Zonder wisselkoerseffecten zou de omzet volgen de groothandel in verkoop, marketing en distributie van chemicaliën met 6% zijn gestegen, geheel te danken aan acquisities. Zo was IMCD afgelopen twee jaar fors op overnamepad in Zuid-Afrika, deed het verschillende overnames in Zuid-Amerika en Azië.

Vooral in Azië-Pacific excelleerde IMCD. Daar groeide de omzet met 28% tot €502,9 miljoen. Ook daar was het grootste deel te danken aan overnames. In november nam het Rotterdamse beursgenoteerde bedrijf nog 70% van de aandelen van de Indiase branchegenoot Signet over. In 2024 moet de overige 30% ook in handen zijn van IMCD.

Goed jaar

Onder de streep kan IMCD terugkijken op een goed jaar. Het bedrijfsresultaat (ebita) dikte met 13% aan tot €253,5 miljoen en de nettowinst ging van €156,2 miljoen in 2019 naar €178,1 miljoen afgelopen jaar. Aandeelhouders kunnen over 2020 rekenen op een dividend van €1,02 per aandeel, twaalf cent meer dan het jaar ervoor.

Concrete verwachtingen over 2021 spreekt IMCD vanwege corona niet uit, maar het bedrijf geeft aan vast te houden aan de huidige koers en verwacht ook over 2021 verdere groei, zowel organisch als door overnames. „2020 was een jaar waarin we onze onze digitale transformatie hebben versneld en onze aanwezigheid in verschillende werelddelen met succes hebben uitgebreid”, zegt Peter van der Slikke, ceo van IMCD. „Ondanks de onzekere tijden waarin we leven, zijn we erg positief over de mogelijkheden voor verdere groei in het lopende jaar.”