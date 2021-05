Nissan maakt harde schuiver op Japanse beurs

De stemming op de Japanse beurs bleef eveneens negatief na het zware verlies een dag eerder. De vrees dat de rente in de Verenigde Staten sneller dan verwacht zal worden verhoogd door de hard oplopende inflatie hield de markten in de greep. Alle ogen waren dan ook gericht op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

Nissan raakte 10 procent kwijt en zakte tot het laagste niveau in vijf maanden. De op twee na grootste autoproducent van Japan leed afgelopen boekjaar een recordverlies en verwacht in het nieuwe boekjaar, dat in april begon, quitte te draaien. Beleggers hadden echter op een stevige winst gerekend voor het huidige boekjaar. Nissan kampt net als veel andere sectorgenoten met het wereldwijde chiptekort en moest zijn productie afgelopen jaar met 130.000 voertuigen verlagen door het gebrek aan chips. Ook in het eerste kwartaal verwacht het bedrijf nog problemen door het chiptekort.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent lager op 28.147,51 punten. Een dag eerder raakte de Japanse hoofdindex al ruim 3 procent kwijt. Speculatie dat de Japanse centrale bank voorzichtiger is geworden om de aandelenmarkten te ondersteunen zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. De centrale bank, die normaal gesproken zogenoemde indextrackers koopt wanneer de beurs daalt, greep dinsdag niet in. Toyota won 2 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. De grootste autoproducent ter wereld rekent ondanks de chiptekorten wel op groei in het nieuwe boekjaar. Techinvesteerder SoftBank, die na sluiting van de beurs met cijfers kwam, zakte 3,5 procent.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won een fractie. De Kospi in Seoul zakte 1,5 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,9 procent.