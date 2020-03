Mediahuis verkoopt pand Telegraaf

Een gedeelte van het kantorencomplex wordt op het ogenblik tijdelijk verhuurd aan pensioenuitvoerder APG.

Al begin maart heeft Mediahuis Nederland de overeenkomst over de koop van de kantoorgebouwen aan de Basisweg gesloten met een joint venture tussen Angelo Gordon en APF International, zo meldt het mediabedrijf maandag. Het verkoopbedrag is niet bekendgemaakt.

Koos Boot, cfo van Mediahuis Nederland, stelt dat de verkoop in de bedrijfsstrategie past. „Deze transactie stelt Mediahuis Nederland in staat om zich volledig te richten op haar belangrijkste taak: het uitoefenen van onafhankelijke journalistiek. Door toenemende digitalisering en focus op de kernactiviteiten zijn de gebouwen en de ruimte daaromheen te ruim voor Mediahuis Nederland alleen. Tegelijkertijd liggen er kansen om het vastgoed aan de Basisweg uit te breiden en verder te ontwikkelen.”

„Het pand ligt op loopafstand van trein- en metrostation Sloterdijk en daarmee op 15 minuten afstand van Amsterdam CS en 20 minuten van Schiphol”, zegt directeur Martijn Windels van APF International. Hij ziet de aankoop als een mooie versterking van de eigen vastgoedportefeuille. „Er komen 1500 à 2000 woningen bij en extra faciliteiten op het gebied van horeca, sport en entertainment en nieuwe kantoren.” Hij ziet ruimte op het complex voor de ontwikkeling van nieuwe kantoren.

APF International is een onafhankelijk manager van vastgoedfondsen en beleggingen, met €1,4 miljard onder beheer. Angelo Gordon is een beleggingsinstelling die ongeveer $38 miljard aan vermogen beheert. In de joint venture met Angelo Gordon heeft APF de afgelopen jaren al ruim 20 kantoorpanden in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam gekocht.

Mediahuis is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven met merken als De Telegraaf, Privé, Metro, Autovisie en regionale dagbladen zoals het Noordhollands Dagblad en het Haarlems Dagblad.