CNV claimt 6% loonsverhoging BP-raffinaderij: ’Brandstoflevering pompstations niet meer onder druk’

Werknemers krijgen ook eenmalig €4000.

Na een stroomstoring twee weken geleden in de BP-centrale in Europoort viel het raffinagecomplex grotendeels stil. Werknemers weigerden de installatie te helpen herstarten. Zij begonnen stiptheidsacties totdat zij een loonsverhoging van 6% binnen zouden krijgen, maar zij werkten wel mee aan het in stand houden van de installatie die op een laag pitje draaide.

Tegelijkertijd is er een grote schaarste aan diesel in de markt, een product waarin BP een leidende positie heeft.

De vakbond zei geen storing op zijn geweten te willen hebben. Inmiddels kwam wel de toelevering van brandstoffen aan de eigen BP-pompstations en Schiphol en de industrie onder druk. Volgens de vakbond was de 6% stijging terecht. ,,BP verdient goud geld aan de hoge brandstofprijzen.”

Stijging volgend jaar

Daarnaast is volgens CNV afgesproken dat de loonsverhoging in het tweede jaar 4% is. Of een stijging gelijk aan de gemiddelde loontoename in de chemiesector mocht die hoger dan 4% uitkomen.

BP kon het akkoord vrijdagmiddag nog niet bevestigen. De productie werd vorige week voor een kleine deel weer voorbereid richting een herstart, aldus het bedrijf in Rotterdam.

Minister Jetten (Energie) drong vorige week bij vakbond en BP aan op een snelle oplossing van het conflict, omdat er al schaarste aan diesel is in Europa.