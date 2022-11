Onderzoek: Nederlanders belegden 2,2 miljard euro in crypto's

Volgens de onderzoekers hebben zo'n 1,9 miljoen Nederlanders geld in cryptovaluta gestoken. Gemiddeld gaat het om zo'n 8 procent van het vrije vermogen van de groep die in digitale valuta zit. Mannen hebben in doorsnee iets meer van hun vermogen in crypto's zitten dan vrouwen. Het gaat om een verschil van 2 procentpunt, (8 procent om 6 procent). De meeste investeerders zitten er voor de langere termijn in. Zij hebben geen concreet bedrag of waardestijging in gedachte waarvoor zij de munten zouden willen verkopen.

Vijftigplussers

Multiscope merkt op dat 50-plussers over het algemeen het meeste geld uit hebben staan in crypto. Gemiddeld hebben zij 1360 euro per persoon uitgegeven. De groep 18 tot en met 34 jaar en de groep 35 tot en met 49 jaar hebben in doorsnee zo'n 1140 euro geïnvesteerd. De gemiddelde investering in 2018 was nog zo'n 200 euro, aldus de onderzoekers.

Driekwart van de cryptobezitters zegt de munten zo lang mogelijk in bezit te willen houden. De anderen mikken op een rendement van minstens 1000 procent. Jongeren zijn gemiddeld pas tevreden als hun inleg 1970 procent meer waard wordt. De 50-plusser is al blij met een verdrievoudiging van hun inleg.