Beursblog: AEX doet stapje terug, Wall Street hoger van start

Rond 15.30 uur daalt de AEX-index 0,3% naar 813,3 punten. De beurzen in New York zijn vanmiddag juist 0,5% hoger uit de startblokken gekomen. Beleggers in de VS zijn in afwachting van de kwartaalcijfers van de techgiganten Apple en Amazon, die vanavond laat verschijnen.

De ECB kwam vandaag niet met verrassingen. De centrale bank blijft nog zeker tot maart volgend jaar obligaties opkopen. Wel gaat het tempo waarin de centrale bank dat doet een tikje omlaag.

